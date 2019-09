Juve, Sarri spiega: «Ecco perché Emre Can non ha giocato» – VIDEO

Juve, la spiegazione di Sarri a margine del successo contro il Verona: «Ecco perché Emre Can non ha giocato»

Emre Can è uno degli elementi della rosa della Juventus più chiacchierati di questo avvio di stagione. Tra l’esclusione dalla lista Uefa, la sua reazione piccata a mezzo stampa ed un impiego decisamente limitato finora.

Anche ieri pomeriggio, infatti, il centrocampista tedesco non è sceso in campo contro il Verona, con Sarri che gli ha preferito prima Ramsey e poi Khedira. «Ecco perché ho scelto di non schierarlo», ha poi spiegato il tecnico in conferenza stampa.