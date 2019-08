Juve sempre più defilata per Romelu Lukaku: le ultime

La Juventus pensa a Romelu Lukaku ma il centravanti è lontano dall’arrivo a Torino: ‘colpa’ di Paulo Dybala

Non cambia la situazione relativa a Romelu Lukaku. Il centravanti del Manchester United è il primo obiettivo della Juventus ma secondo Sky Sport le titubanze di Paulo Dybala hanno complicato la trattativa.

Oggi non ci sono state accelerazioni da parte della Juventus. La situazione rimane uguale alle ultime ore: i bianconeri sono più defilati per l’acquisto di Romelu Lukaku. L’Inter rimane ancora in corsa.