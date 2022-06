La Juve è pronta a tornare alla carica su Nandez: Frabotta come contropartita la chiave per convincere il Cagliari

La Juve torna alla carica su Nandez. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, avrebbe in mano la chiave per portarlo in bianconero.

La Juventus sarebbe infatti pronta ad inserire Frabotta come contropartita tecnica, gradita alla società di Giulini.