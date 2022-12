Juve, Tardelli: «Bisogna puntare sugli ex: Del Piero, Marchisio e Chiellini...»

Le parole di Tardelli sulle vicende societarie della Juve: «Secondo me Del Piero, Marchisio, Chiellini potrebbero fare bene»

Intervenuto a Il Circolo dei Mondiali su Rai 1, Marco Tardelli ha detto la sua sulle vicende di casa Juve. Di seguito le sue parole.

PUNTARE SU EX GIOCATORI – «Potrebbe essere percorribile se al calciatore danno la possibilità di contare. Alcuni possono accettare, ma devi andare là e offrirgli un peso nell’area sportiva. Ti danno un incarico e lo svolgi con responsabilità. Secondo me Del Piero, Marchisio, Chiellini potrebbero essere quelli che, conoscendo bene lo spogliatoio e Allegri, potrebbero far bene».

