Juve, tentativo per Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni cash: i dettagli

Contatti avviati tra Juve e Roma per Nicolò Zaniolo: il club giallorosso vuole tenerlo e spara alto. Esclusi al momento degli scambi

La Juve vuole Nicolò Zaniolo. Fabio Paratici ha messo nel mirino il classe 1999 e venerdì avrebbe avviato i contatti con la Roma per sondare il terreno. Come spiega Tuttosport, la posizione del club giallorosso è chiara: l’obiettivo è tenere Zaniolo nella Capitale e per questo motivo l’ad Fienga ha sparato alto. Per l’ex Inter ci vogliono 60 milioni cash.

Esclusa l’ipotesi che Zaniolo possa entrare invece nel giro di scambi, che potrebbe rimanere un discorso parallelo. I giallorossi hanno però bisogno di liquidità per risanare un bilancio che preoccupa, con un rosso di 126 milioni di euro. Non è detto, quindi, che il centrocampista non sarà sacrificato sull’altare del bilancio per mettere a posto i conti.