La Juventus vuole un grande colpo e sogna uno tra Cristiano Ronaldo del Real Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio

La Champions è il grande sogno della Juventus, sfiorato per due volte negli ultimi 4 anni con Allegri in panchina. I bianconeri vogliono aumentare il tasso tecnico della squadra e hanno in mente un grande colpo per ridurre ulteriormente il gap con il Real Madrid e le altre big d’Europa. Al momento sono due i nomi sul taccuino di Marotta e Paratici: Cristiano Ronaldo e Sergej Milinkovic-Savic. Entrambi due colpi complicati ma entrambi sogni di mercato della Juventus 2018/2019.

Secondo Tuttosport la Juventus ha da parte un tesoretto importante per un grande colpo. Cristiano Ronaldo è il colpo più complicato soprattutto per via dell’ingaggio del fenomeno portoghese perché ha chiesto almeno 40 milioni di euro a stagione, cifre improponibili per la Juventus. Ma perché credere in CR7 alla Juve? Con un’architettura economica complessa l’affare è possibile. Soprattutto se l’ingaggio di Cristiano venisse in buona parte coperto da contratti commerciali, magari con Fca, scrive il quotidiano torinese. Inoltre, il giocatore sarebbe tentato da una nuova avventura stimolante e vincere la Champions con la Juve lo porterebbe ancora di più nell’olimpo perché la Champions sarebbe ancora più “sua” di quelle vinte con il Real. Poi la Juve è in costante crescita e l’ingaggio del miglior calciatore attualmente in circolazione, insieme a Leo Messi, innescherebbe il turbo sul fronte dei ricavi commerciali.

Come detto però l’affare è veramente complicato perché l’ingaggio del calciatore è elevato e la Juve ha sempre scelto una strada virtuosa per arrivare alle vittorie e inoltre se il Real non dovesse chiudere per Neymar o Mbappé potrebbe finire con l’accontentare le richieste di C. Ronaldo. Ecco che resta sempre viva la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Lotito non scende sotto i 150 milioni, Marotta si prepara a far cassa e punta ad abbassare il prezzo, magari inserendo Marko Pjaca, che però avrebbe già l’accordo con la Fiorentina, nell’affare con la Lazio.