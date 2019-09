Juve Verona, Sarri: «L’Hellas sta bene, noi bravi a reagire» – VIDEO

Juve Verona, Sarri in conferenza stampa: «L’Hellas è una squadra che sta bene, bravi a reagire allo svantaggio»

Tre punti per nulla scontati, neanche in casa contro una supposta “piccola” come il Verona. Perché in Serie A le gare scontate non esistono e, così, ieri pomeriggio la Juventus ha dovuto faticare all’Allianz Stadium per avere ragione degli scaligeri.

Un aspetto su cui, in conferenza stampa, ha posto l’accento anche il tecnico Sarri. «L’Hellas è una squadra in salute, che sta molto bene in campo. E noi siamo stati bravi a reagire all’iniziale svantaggio».