Juve, occhio a Zapata: quando vede bianconero si scatena

L’attaccante colombiano punta la classifica marcatori. Contro la Juventus, Zapata ha già siglato 2 doppiette

Zapata vuole la vetta della classifica cannonieri. Un Quagliarella a secco contro il Chievo gli regala ancora qualche chance negli ultimi 180’ stagionali. Ma servirà l’impresa contro la miglior difesa del campionato: la Juventus. I bianconeri che, a dirla tutta, quando vedono Zapata toccano ferro: quest’anno sono state due le doppiette del colombiano ai campioni d’Italia.

La prima nel pareggio, per 2-2, del 26 dicembre e poi, due centri anche in Coppa Italia, nel 3-0 del 30 gennaio. Nessun attaccante, quest’anno, ha segnato di più alla Juventus di Allegri. In altri due precedenti, con la maglia di Udinese e Samp, Zapata aveva segnato altri due gol. Le reti dell’ex Napoli alla Juve sono in totale 6.