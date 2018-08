Juventus A-Juventus B streaming: come vedere l’amichevole di Villar Perosa 2018 che segnerà il debutto bianconero di Cristiano Ronaldo

Juventus A-Juventus B è la consueta amichevole pre-stagione in casa bianconera in programma per sabato 11 agosto 2018 alle ore 17.30 presso il campo sportivo di Villar Perosa, in provincia di Torino. La partita, non più che una sgambata, è ormai da settimane al centro delle cronache e delle attese di tutti i tifosi perché dovrebbe segnare il debutto ufficioso con la maglia juventina di Cristiano Ronaldo, reduce da giorni di duro allenamento in compagnia degli altri reduci dalle vacanze post-Mondiali alla Continassa mentre il resto della squadra era in tourneé negli USA. Particolare importante: contro i titolari bianconero non dovrebbe scendere in campo seconda squadra bianconera, che si chiamerà ufficialmente Juventus U23 (e non Juventus B) e che giocherà il prossimo campionato di Serie C, perché impegnata contestualmente nelle stesse ore in Coppa Italia: al suo posto la Primavera. Juve A-Juve B sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente sui canali social ufficiali Facebook, Twitter e Youtube bianconeri.

Juventus A-Juventus B: probabili formazioni

QUI JUVENTUS A – Massimiliano Allegri dovrebbe schierare una e nessuna formazione tipo: possibile un larghissimo turnover per dare spazio a tutti i suoi giocatori in quella che comunque dovrebbe essere una gara di riscaldamento in vista dell’inizio di campionato. Più che probabile comunque che ci siano nella formazione sin qui vista nel pre-stagionale gli innesti dei nuovi acquisti Cristiano Ronaldo in attacco e Leonardo Bonucci in difesa, oltre che dei giocatori che si sono aggregati successivamente – a Torino – alla squadra, ovvero Paulo Dybala, Douglas Costa, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic (più il campione del mondo Blaise Matuidi, di ritorno in queste ore).

QUI JUVENTUS B – Come già detto la formazione B della Juventus dovrebbe essere rappresentata dai ragazzi della Primavera e non dall’effettiva seconda squadra bianconera allenata dall’ex Mestre Mauro Zironelli (già al lavoro da qualche giorno). La formazione del neo-tecnico Francesco Baldini, che ha sostituito Alessandro Dal Canto (passato all’Arezzo) in sostanza sarà come da tradizione piena di giovani: c’è attesa per vedere in campo in particolar modo il nuovo attaccante classe 2002 prelevato dal Barcellona Pablo Moreno.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS A (4-3-3) – Szczesny; Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Cancelo; Khedira, Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS B (4-2-3-1) – Loria; Vitale, Brero, Sykaj; Freitas; Makoun, Portanova; Campos, Di Francesco, Riva; Moreno. Allenatore: Baldini