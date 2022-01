Juventus, Ag. Rugani: «Per essere qui devi avere caratteristiche importanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rugani, parla l’agente: «Dette tante cose non vere. Lui si è sacrificato e Allegri lo ha sempre considerato una risorsa»

Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato a Tmw Radio. Le sue parole:

RUGANI – «Per farla breve, nello scacchiere di un club come la Juventus tutti i pezzi sono importanti. Quando c’è da fare il pedone uno lo fa, altrimenti è torre. Per giocare alla Juve e starci parecchi anni devi avere delle caratteristiche. Importanti. Che per me sono la qualità, il sacrificio e il senso d’appartenenza. Nel sacrificio c’è anche quello di rinunciare a qualcosa di personale per essere a servizio del club e del bene collettivo».

