Allegri e la Juve per l’ultimo pezzo di storia: 8 record e traguardi da raggiungere

Massimiliano Allegri e la Juve lavorano per la Champions e per raggiungere altri 8 obiettivi personali e di squadra

Il vero obiettivo della Juve di Max Allegri in questa stagione è la Champions League. Il tecnico bianconero è al quinto anno e l’arrivo di Cristiano Ronaldo è una dolce condanna: ora non ci sono più scuse e se non riuscirà a riportare a Torino l’ambito trofeo, tutte le colpe ricadranno su di lui. Max rischia tanto e insegue nuovi record, personali e di squadra, con la sua Juventus. La Vecchia Signora può vincere l’ottavo Scudetto di fila e può fissare il primato nei primi 5 campionati europei, attualmente detenuto dai bianconeri e dal Lione con 7 successi di fila. Max può conquistare il 5° scudetto consecutivo e può diventare il tecnico con la serie tricolore più lunga di sempre in Italia: nessun tecnico ha mai vinto 5 Scudetti di fila.

Se dovesse vincere anche questo, Allegri alzerebbe al cielo il sesto Scudetto in carriera (uno lo ha vinto con il Milan) e supererebbe Capello e Lippi, fermi a 5, avvicinandosi al mito Trapattoni, primo a quota 7. Max e la Juventus già detengono la miglior serie di successi di fila in Coppa Italia (4) e se dovessero vincere la quinta migliorerebbero il loro stesso primato. La Juve vince Scudetto e Coppa Italia da 4 anni consecutivi e un altro doppio trionfo permetterebbe ai bianconeri di migliorare il record stabilito lo scorso anno. Max non ha mai vinto una Champions e dopo 2 finali perse potrebbe giungere al primo trionfo, coronando così la sua carriera. La Juventus ha solo 2 Champions in carriera e con il terzo successe aggancerebbe l’Inter. Inoltre, Allegri e la Juve non hanno mai fatto un triplete…