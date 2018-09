Juve, prima mini fuga dopo 3 giornate: ad Allegri non era mai successo!

Sono passate solo 3 giornate e la squadra di Max Allegri è già in testa al campionato. Quale sarà la vera anti Juve?

E’ presto ma la Juventus ha già 3 punti di vantaggio sul Napoli di Carlo Ancelotti, 2 sul Sassuolo di De Zerbi, rivelazione del campionato dopo le prime 3 giornate, secondo in solitaria a -2 dalla vetta, +5 su Inter e Roma, + 6 sul Milan di Higuain (i rossoneri hanno una partita in meno). Nell’era Allegri non era mai successo alla formazione bianconera di essere da sola in testa alla classifica dopo 3 giornate. A Max era capitato 4 volte su 5 di vincere le prime 3 giornate (è la prima volta nella storia che la Juve vince per 3 anni di seguito le prime 3 gare stagionali) ma mai di essere da solo al comando.

Nell’epoca dei 7 Scudetti consecutivi non era mai successo alla Vecchia Signora di essere prima in solitaria dopo le prime 3 giornate di campionato. Naturalmente è presto per parlare di fuga ma dopo 3 giornate nessuno tiene il passo della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Dopo la sosta inizierà un nuovo campionato, inizieranno le Coppe e in particolare la Champions League ma la Vecchia Signora non vuole perdere tempo anche se, secondo il mantra allegriano, conta solo essere primi a maggio, quando si assegna lo Scudetto. Intanto però, essere primi, da soli, dopo 3 giornate, non deve essere una brutta cosa…vero Max?