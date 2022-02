Juventus, Ariaudo non ha dubbi: «Stasera passerà il turno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorenzo Ariaudo, ex difensore di Juventus e Sassuolo, ha parlato della sfida di questa sera allo Stadium ai microfoni di Juventusnews24

DICHIARAZIONI – «Il Sassuolo fa bene con le grandi e fa un po’ più di fatica con le piccole. Penso comunque che vincerà la Juventus, anche se i neroverdi le renderanno la vita difficile».

