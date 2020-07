Juventus, Bernardeschi: «Il nostro segreto è la forza del gruppo»

Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria che è valsa lo scudetto

Federico Bernardeschi, dopo la vittoria contro la Sampdoria che è valsa il nono scudetto di fila alla Juventus, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Juventus TV.

SCUDETTO – «Sono contento per il gol, ma soprattutto per questo Scudetto perché ce lo siamo meritato. È stato difficile, duro, strano, complicato con mille fattori di mezzo. Farne nove di fila non è facile, non è da tutti, quindi complimenti a tutti quanti».

SEGRETO – «Io credo sia il gruppo, questa è la vera forza della Juventus. Anche quest’anno in un momento di palese difficoltà siamo riusciti a metterci lì con la testa e a ha conquistare un grande risultato. Credo non ci sia risposta migliore del gruppo».

RITORNO AL GOL – «Ho gioito molto perché quest’anno è stato particolare per tutti, credo che questo si sappia. Riuscire a raggiungere l’obiettivo così è ancora più bello, ce la godiamo tutta questa sera e da domani iniziamo a pensare alla Champions League».