Bernardeschi si racconta: «Ho dovuto fare scelti difficili ma professionali»

Tra passato, presente e futuro, Federico Bernardeschi si è raccontato ai microfoni di Rolling Stone: ecco le parole del gioiello della Juventus

Il calciatore in campo ma non solo: Federico Bernardeschi ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone, con il fantasista della Juventus che si è raccontato a 360°. Ecco le sue parole: «Oltre al calcio ci sono tante cose nella mia vita. Ci sono tante passioni, le coltivo ogni giorno. Ti aiutano a crescere. Non mi devo limitare all’aspetto calcistico, le persone crescono anche oltre il loro lavoro».

Continua Federico Bernardeschi, parlando anche del suo passato e delle scelte che ha dovuto fare: «La mia qualità principale? La perseveranza. Nel fare le cose, nel pormi degli obiettivi, nello stare sempre presente mentalmente… Ho dovuto fare delle scelte non facili, ma sono scelte professionali».