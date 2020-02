Juventus Brescia: il movimento di Dybala è decisivo nell’espulsione di Aye

In Juventus-Brescia, il movimento di Dybala è stato decisivo nell’espulsione di Aye. Nessuno lo ha seguito

L’espulsione di Aye ha senza dubbio modificato l’andamento di Juventus-Brescia, dopo una mezzora iniziale di affanno per i bianconeri. Tuttavia, non va messa in secondo piano come questa espulsione sia avvenuta, tramite una grande azione da parte dei padroni di casa.

Va detto che in questa situazione gli ospiti non hanno difeso bene. Juventus che attacca a sinistra, col terzino destro del Brescia che esce su Alex Sandro. Dybala è bravissimo ad attaccare lo spazio alle spalle di Sabelli, con nessuno che lo assorbe. In questa situazione, il Brescia si è fatto bucare con troppa facilità.