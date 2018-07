Juventus: Cerri saluta, visite mediche in corso con il Cagliari

La Juventus ha trovato l’accordo con il Cagliari per il trasferimento del giovante attaccante Alberto Cerri.

La Juventus sta studiando da settimane alcune cessioni per sfoltire la rosa e far cassa, forse con l’obiettivo di chiudere la trattativa con Cristiano Ronaldo. Dopo aver salutato Asamoah, Lichtsteiner, Buffon e Howedes, oggi la dirigenza bianconera ha incontrato a Milano i vertici del Cagliari e ha raggiunto l’accordo per il trasferimento del giovane attaccante, Alberto Cerri. Il ventiduenne centravanti, difatti, sarebbe in queste ore a Roma per effettuare le visite mediche con il club sardo presso la clinica Villa Stuart. Adesso per il trasferimento dell’attaccante al Cagliari, dunque, manca solo la firma sul contratto e l’ufficialità.