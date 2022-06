Juventus, Chelsea in pressing per De Ligt: muro bianconero, ma pronto nuovo assalto

Calciomercato Juventus: il Chelsea continua a spingere per De Ligt, i bianconeri provano a resistere ma è pronto un nuovo assalto

Il Chelsea fa sul serio per Matthijs De Ligt, vero e proprio obiettivo di mercato dei Blues per questa sessione di mercato per rinforzare il reparto arretrato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha resistito al primo assalto degli inglesi, che avevano messo sul piatto un’offerta cash e una contropartita a scelta tra Werner e Pulisic. È in arrivo, però, una seconda offensiva (tra domani e giovedì): è probabile che la Juve ribadisca la linea “solo cash”. Conteranno la decisione del calciatore e i tempi di un’eventuale cessione, che avrebbe senso solo se fatta all’inizio del mercato.

