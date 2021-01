Juventus, Cherubini: «Il nostro progetto Under 23 è unico in Italia»

Federico Cherubini spiega il progetto della Juventus Under 23 e la sua unicità in Italia: ecco le sue parole sulla seconda squadra

Federico Cherubini, Football Director della Juventus, ha parlato a La Stampa del progetto Juventus U23.

JUVENTUS U23 – «L’obiettivo è coniugare i risultati sportivi con la valorizzazione dei talenti: nell’ultima stagione abbiamo vinto la Coppa Italia, puntiamo a raggiungere i playoff e lottare per la B, nel contempo lavoriamo per lanciare sempre più calciatori e riuscire a portarne stabilmente, nel medio termine, tre o quattro nella rosa di prima squadra. Nei primi anni ci sono stati esordi sporadici, adesso il legame è più forte».

LA NOVITA’ IN ITALIA – «In tanti chiedevano le seconde squadre, siamo stati gli unici ad allestirla e siamo soddisfatti. All’estero, in particolare in Spagna, rappresentano una realtà diffusissima, credo che in Italia sarebbero utili ad almeno altri cinque-sei club. Ne beneficerebbe l’intero sistema perché manca un ponte tra settore giovanile e prima squadra, il prestito è una tradizione solo nostra, ci sarebbero riflessi positivi anche sulle rappresentative azzurre».