Juventus, col Verona si è visto un nuovo Morata: ora può restare. Le condizioni

Contro il Verona si è visto un Morata diverso rispetto alle ultime uscite. Ora la Juventus pensa di tenerlo

Tra i protagonisti del successo sul Verona c’è stato sicuramente anche Alvaro Morata, autore dell’assist per il gol del 2-0. Una partita di grande sostanza quella del centravanti spagnolo, il cui futuro può ora cambiare.

Il numero 9 continua a spingere per passare in estate al Barcellona, ma l’Atletico fatica a trovare un accordo con i blaugrana. In questa situazione potrebbe dunque inserirsi la Juve, che non ha intenzione di riscattarlo a 35 milioni di euro, ma potrebbe cambiare idea se dovesse arrivare uno sconto di una decina di milioni.

