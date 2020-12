Juventus, Cuadrado: «In campo con voglia e determinazione»

Cuadrado ha parlato a pochi minuti da Juve Torino, gara valida per la decima giornata di Serie A: le sue parole

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV prima del derby contro il Torino.

DERBY – «Sicuramente mi aspetto una partita molto difficile. Sappiamo cosa significhi giocare un derby, dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione di fare risultato. Giocare un derby è sempre speciale. Noi dobbiamo cercare di alzare il livello e prendere quelle strisce positive di vittorie che è quello che ora abbiamo fatto più in Champions. Dobbiamo farlo in campionato e dobbiamo cominciare da oggi».