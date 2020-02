Juventus, De Ligt e il cordoglio per Hulshoff: «La mia ispirazione»

Juventus, lutto per Matthijs De Ligt: il difensore bianconero piange la scomparsa dell’ex agente Barry Hulshoff

Matthijs De Ligt piange la scomparsa dell’ex agente, Barry Hulshoff. L’ex gicatore dell’Ajax di Cruyff è scomparso all’età di 74 anni. Ecco le parole del numero 4 bianconero.

«Mi hai sempre aiutato come mentore, business manager ma soprattutto come migliore amico. I giorni insieme in cui potevamo parlare di calcio insieme e ridere saranno sempre con me. Sei e rimani la mia più grande ispirazione. Mi mancherai».