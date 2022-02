Juventus, De Ligt rigenerato: ora cambiano i piani dei bianconeri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’arrivo di Vlahovic, anche la difesa della Juventus sembra rigenerata. Tra questi c’è De Ligt che avrebbe cambiato i piani dei bianconeri

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus si è assicurata un totem anche in attacco. In difesa i bianconeri hanno ritrovato un De Ligt in versione Ajax, quello capace di trascinare da capitano gli olandesi ad un passo dalla finalissima di Champions League.

Dopo un periodo tra alti e bassi, a cui si sono aggiunte anche le parole di Raiola sul suo futuro (non è scontata la sua permanenza a Torino), la Juve starebbe pensando ora di fare un altro sacrificio economico per tenere nella propria rosa il centrale olandese. De Ligt, infatti, sembra essere l’elemento perfetto per reggere il super tridente composto da Morata, Dybala e Vlahovic anche per la prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

