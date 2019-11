Del Piero ha rimproverato Ronaldo per l’uscita dallo stadio ma ne riconosce il comportamento solitamente professionale, e loda Bonucci

Alex Del Piero ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS, parlando della sua Juventus. «Ronaldo? Lasciare lo stadio prima che finisca la partita non è un buon comportamento, ma conta il suo modo di comportarsi giorno dopo giorno. Cristiano è un grande professionista e i compagni lo rispettano molto. Non è in calo, può ancora dare molto. È stato meno brillante, ma la differenza la deve fare dagli ottavi di Champions».

E su Bonucci: «Giusto riprenderlo e rinnovargli il contratto. Non esistono difensori di questo tipo, in grado di dare un grande aiuto alla costruzione da dietro».