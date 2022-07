Juventus, Delneri: «Con i nuovi arrivi sarà la squadra da battere»

Luigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha parlato in vista della prossima stagione del club bianconero: le dichiarazioni

Luigi Delneri ha parlato così della prossima stagione bianconera ai microfoni di Juventusnews24.

LE PAROLE – «Con un anno di Allegri alle spalle e l’arrivo di giocatori come Di Maria e Pogba io mi aspetto sia la squadra da battere, ma così come lo saranno anche le altre big. Mi aspetto faccia una stagione di ottimo livello e che possa tornare a competere per vincere».

