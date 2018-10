Juve, allarme difesa: troppi gol subiti su cross. Bonucci non convince

Piccolo allarme difesa in casa Juve. I bianconeri hanno già incassato 4 gol di testa e in tutti i casi c’è di mezzo Bonucci

Leo Bonucci croce e delizia. Il difensore della Juventus, tornato dopo un anno al Milan, non ha ancora registrato i meccanismi con i suoi ex compagni. Il difensore, ieri capitano della Juve, aveva indossato per la prima volta la fascia da capitano in occasione di Juve-Frosinone (1-1) ed è tornato a indossarla ieri contro il Genoa (1-1). Ieri, sotto la Curva Sud, è arrivato il primo errore che costa punti in stagione ma il ‘fattaccio’ era già accaduto nelle scorse giornate. Dei sei gol subiti dalla Juve in questa stagione, ben quattro hanno visto il numero 19 bianconero in evidente difficoltà. Non è ancora il miglior Bonucci. Leo ha fatto vedere le sue doti in fase di impostazione ma, come detto, deve registrare qualcosina in fase di marcatura, la sua pecca.

Leo è sempre stato abile in fase di impostazione ma ha sempre avuto dei piccoli difetti in marcatura dove non è abile, per fare un esempio, come Chiellini. Dei 6 gol incassati dalla Juve, quattro sono arrivate in situazioni simili: cross e gol di testa con Leo che resta a guardare. Analizzando il gol del Genoa non si può ignorare una buona dose di sfortuna perché il pallone rinviato da LB19 solitamente finisce in corner ma questa volta un rimbalzo beffardo ha sfavorito i bianconeri ma la dormita è stata generale: Benatia non è andato a chiudere su Kouamé, Cancelo non ha fatto la diagonale e Leo ha letto male il cross. Proprio come era capitato contro il Chievo al gol di Stepinski alla prima giornata, contro il Parma al gol di Gervinho su spizzata di Inglese, col Sassuolo a fine partita sul gol di Babacar. Tre partite in cui l’errore era stato meno marchiano perché erano arrivate comunque tre vittorie ma tre indizi che hanno fatto una prova: i primi 2 punti persi dalla Juve in questa stagione.