Juventus, l’ex Evra: «Ecco come si diventa un grande allenatore»

Patrice Evra ne è certo: sarà un allenatore. Ecco le dichiarazioni dell’ex terzino della Juve sui suoi progetti

Nel corso dell’intervista al L’Equipe, Patrice Evra ha ribadito che in futuro prevede di indossare i panni dell’allenatore di calcio.

«Non so quale squadra allenerò, prenderò quello che l’universo mi concederà. Non stabilisco mai obiettivi, c’è il rischio di restare delusi. Adoro lavorare con i ragazzi. Qualcuno pensa che tutti coloro che hanno avuto una grande carriera da calciatori, diventeranno allenatori di alto livello. Ma non è vero, partiamo da zero. Se vuoi diventare un grande manager, devi dimenticare il giocatore che sei stato».