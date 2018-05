Gianluigi Buffon Psg, da semplice tentazione ad accordo concreto? Le ultime indiscrezioni vedono l’ex portiere della Juventus ad un passo dal club francese: ecco le parole di Thomas Tuchel

Dopo aver dato l’addio alla Juventus dopo quasi venti anni da protagonista, Gianluigi Buffon è pronto a vivere una nuova avventura. Il portierone non ha fatto chiarezza sul suo futuro, lasciando aperta una porta su una esperienza da calciatore all’estero ed impazzano i rumors. Le ultime notizie infatti riportano di un accordo vicino con il PSG (leggi anche: Buffon al Psg, ci siamo: mercoledì arriva l’annuncio ufficiale?), con Al-Khelaifi pronto ad offrirgli la fascia da capitano e la possibilità di vincere la Champions League.

Mancano conferme ufficiali, ma la tentazione parigina sta prendendo forma. Thomas Tuchel è stato nominato come nuovo tecnico del Paris Saint-Germain e in conferenza stampa, come riportato dai colleghi di Juventusnews24.com, l’allenatore tedesco ha commentato così il possibile arrivo dell’ex capitano della Juventus: «Buffon è un grandissimo campione – sottolinea l’ex manager del Borussia Dortmund – vedremo se ci saranno le possibilità di farlo venire qui al Psg». Una grande apertura, dunque, con Gigi che potrebbe terminare la sua carriera in Francia: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, fronte caldissimo…