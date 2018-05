Buffon al Psg, è quasi fatta: mercoledì dovrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale. L’entourage del giocatore sta limando gli ultimi dettagli

Incredibile, ma vero. Gianluigi Buffon è più vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain almeno a quanto filtra dalle ultime indiscrezioni di calciomercato. Il portiere italiano ha dato l’addio alla Juventus dopo 17 anni insieme e ha sul tavolo un’offerta bianconera per proseguire in dirigenza la carriera, da dietro una scrivania. Negli ultimi giorni il pressing del Psg si era fatto più insistente e gli sviluppi si sono visti.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, tra oggi e domani Buffon e il suo entourage cercheranno di limare gli ultimi dettagli che mancano per il raggiungimento dell’accordo che legherà il portiere della Juventus al Paris Saint-Germain fino al 2020. Tutto lascia propendere, insomma, un accordo tra le parti e un clamoroso addio al rush finale di Buffon in maglia bianconera, per proseguire la carriera in un altro club, fino al 2020, provando a vincere anche in Francia e riprovarci in Champions League. Psg-Buffon, passi avanti e trattativa piuttosto ai dettagli: mancano solo gli ultimi tasselli, ma già mercoledì può arrivare l’annuncio ufficiale del primo clamoroso botto di calciomercato estivo 2018/2019.