Juventus, Gullit: «Sarri? Non so più come gioca. Tanti campioni da gestire»

Il parere di Ruud Gullit, ex campione del Milan, sul gioco della Juventus di Sarri e sulla gestione della rosa

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit ha offerto una personale riflessione sulla Juventus di Maurizio Sarri. Ecco le sue dichiarazioni.

«Non voglio essere critico con Sarri. Guardo Conte, Allegri o Ancelotti e so come giocano, con Sarri non lo so. O meglio, non lo so più. Quando era al Napoli lo sapevo, adesso ogni settimana schiera una formazione diversa, sembra abbia dubbi su come giocare. La presenza fissa di Ronaldo lo obbliga a sacrificare qualcuno, tipo Dybala o Higuain? Eh… Può essere un problema. Però quando vai alla Juventus sai cosa ti aspetta, con tanti campioni da gestire. Finora Sarri è stato un po’ incerto, diventa difficile dare un giudizio. È un buon allenatore, ma voglio vederlo nei prossimi mesi».