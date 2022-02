ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Problemi per Zakaria, uscito al termine della sfida tra Juve e Verona. Le condizioni del centrocampista bianconero

Dopo la gioia del gol all’esordio, Zakaria ha tenuto in ansia i suoi tifosi. Uscito per qualche problema fisico, il centrocampista svizzero sembra però non aver accusato nulla di grave.

Solo crampi per Zakaria, dunque, dovuti al gran dispendio di energie consumate nella partita contro l’Hellas Verona.