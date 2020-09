Juventus, i nuovi record di Cristiano Ronaldo: CR7 vuole la sesta Champions, ma soprattutto il titolo di capocannoniere

Cristiano Ronaldo non vuole fermarsi più. L’attaccante portoghese – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – vuole ripartire al meglio in vista della prossima stagione di serie A.

Due sono i record che vuole inseguire: il primo riguarda il numero di gol e il titolo di capocannoniere, sfuggito già nella scorsa stagione, il secondo la Champions League. Senza dimenticare il riconoscimento personale più ambito: il pallone d’oro.