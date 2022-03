Juventus, il baby Mulazzi si racconta: «Mi ispiro a Chiesa e Cuadrado»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Mulazzi, giovane esterno della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Il ragazzo si è raccontato così

MODELLI – «Le mie due ispirazioni sono Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Per passato e presente, li ho sempre stimati e ho sempre apprezzato il loro stile di gioco. Quando vado ad allenarmi in prima squadra, cerco sempre di rubar loro qualche movimento che può tornarmi utile quando sono poi in campo. Allenarsi con loro è veramente un’esperienza fantastica».

ALLENAMENTO CON I BIG – «Durante un allenamento, ho chiesto consigli sui cross a Cuadrado. Penso che lui sia un maestro di quest’arte. Ricevere queste indicazioni da lui è stato speciale perché mi ha aiutato tantissimo».

