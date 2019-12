Juventus: il cambio di passo di Bentancur

Bentancur ha un’esplosività che sembra necessaria per la Juventus di oggi. Lo ha dimostrato anche contro la Lazio

Se la Juventus si trova in un periodo un periodo un po’ ambiguo, Bentancur è in un ottimo stato di forma. In una squadra a tratti compassata, l’uruguagio dà un dinamismo che sembra oggi necessario per la squadra.

Oltre alla sua crescita in smarcamenti ed inserimenti (sui quali può migliorare), spicca il suo cambio di passo. Contro la Lazio, per esempio, dopo Cristiano Ronaldo è stato il giocatore della Juve con più dribbling riusciti, 3. Caratteristiche che spiccano in una mediana non molto esplosiva.