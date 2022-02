Juventus, il neo acquisto Gatti subito in gol in Frosinone-Vicenza – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto della Juventus Gatti è andato in gol in Frosinone-Vicenza

Federico Gatti, da pochi giorni ufficialmente un nuovo giocatore della Juve, festeggia la firma con il club bianconero con una rete in Serie B. Il difensore prelevato dalla Juve ha infatti sbloccato Frosinone Vicenza:

🇮🇹here’s Gatti’s goal to make it 1-0 pic.twitter.com/JwZXgpazT5 — Juventus loan watch (@Juveloanwatch) February 5, 2022

Il centrale di proprietà della Juventus, in prestito al Frosinone fino a giugno, è stato il più reattivo in mischia ed ha ribadito la palla in rete.

