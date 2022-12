Juventus, il piano di Rabiot per il futuro

Le intenzioni di Adrien Rabiot, centrocampista della nazionale francese e della Juventus, in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Come riportato dal Corriere dello Sport, Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, potrebbe approdare nella Liga dove è seguito dal Barcellona o finire in Premier League, campionato nel quale sarebbe appetito da diversi club.

Il francese, comunque, non lascerà Torino a gennaio vista l’intenzione di trasferirsi in estate a parametro zero in una squadra di suo gradimento.