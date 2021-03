Juventus, il punto sugli infortunati: chi torna contro la Lazio?

La Juventus deve fare i conti con un’infermeria piena in vista di impegni cruciali: ecco il punto sugli infortunati

Andrea Pirlo spera in alcuni recuperi fondamentali in vista degli impegni decisivi per i prossimi giorni. La Juventus dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur, positivo al Covid e assente con Porto e Lazio.

Pirlo recupera, secondo La Gazzetta dello Sport, Bonucci e Cuadrado già per la sfida di domani contro la Lazio mentre conta di avere pronti per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto de Ligt, Dybala e Arthur.