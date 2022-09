Juventus, infortunio Chiesa: si allungano i tempi per il rientro. Le ultime

Brutte notizie in casa Juventus: si sarebbe infatti allungati i tempi di recupero dall’infortunio per Chiesa

Brutte notizie in casa Juventus. Si allungano infatti i tempi per vedere nuovamente in campo Federico Chiesa l’infortunio al crociato rimediato lo scorso gennaio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ripreso a correre e la Juve vuole procedere con cautela evitando possibili ricadute. Molto più facile immaginarlo nuovamente in campo dopo il Mondiale che ad ottobre, come era inizialmente previsto.

