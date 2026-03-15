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Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista francese dopo lo stop contro l’Udinese. Ultimissime
Juventus, infortunio Thuram: quali sono le condizioni del centrocampista francese dopo quanto successo contro l’Udinese. Novità
I riflettori dello staff medico della Juventus sono infatti tutti puntati sulle condizioni fisiche di Khephren Thuram, costretto a uscire anzitempo dal rettangolo verde durante l’impegnativa trasferta contro l’Udinese a causa di un fastidioso problema alla caviglia.
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La diagnosi e l’ottimismo dello staff medico
Secondo quanto riportato da Juventusnews24, la situazione clinica non desta particolari allarmismi. Il francese ha riportato un fastidio alla caviglia che non preoccupa eccessivamente lo staff tecnico. Le primissime valutazioni effettuate a Torino hanno infatti generato la diffusa convinzione che il giocatore possa recuperare la migliore condizione fisica in tempi decisamente brevi.
La strategia cautelativa della Juventus
Nonostante il clima di generale ottimismo che filtra dagli spogliatoi, la direttiva concordata con Luciano Spalletti è molto chiara: non verranno corsi rischi inutili.
La linea scelta dalla Juventus è quella della massima e assoluta cautela. L’obiettivo primario del club è infatti quello di scongiurare pericolose ricadute che potrebbero compromettere l’impiego del calciatore nei decisivi mesi successivi, una fase cruciale in cui il calendario non ammetterà passi falsi.
Monitoraggio quotidiano verso Juve-Sassuolo
Alla luce di questa attenta e prudente gestione medica, la disponibilità del giocatore per il prossimo e imminente impegno casalingo resta tuttavia in forte dubbio. Thuram verrà valutato quotidianamente per monitorare la risposta clinica della caviglia.
L’obiettivo finale, però, è delineato con estrema certezza: l’infortunio di Thuram deve essere smaltito in vista di Juve-Sassuolo. Nel match contro la formazione emiliana, la straripante fisicità e le doti di rottura del francese potrebbero infatti risultare l’arma tattica determinante per scardinare l’attenta difesa neroverde.