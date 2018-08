Stasera l’esordio ufficiale della Juventus Under 23 che sfiderà in casa il Cuneo nel turno preliminare di Coppa Italia di Lega Pro

La Juventus sta preparando la prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium Stadium di Torino. Quello di sabato contro i biancocelesti sarà per i bianconeri e per Cristiano Ronaldo l’esordio casalingo stagionale. Oggi, intanto, ci sarà un altro storico debutto; quello della Juventus Under 23, squadra neonata che durante questa stagione disputerà il campionato di Lega Pro nel girone A. Ale 20:30, difatti, gli uomini di mister Mauro Zironelli disputeranno il loro primo match ufficiale della storia contro il Cuneo, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia di Lega Pro allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, struttura che la seconda squadra bianconera condivide con l’Alessandria.

Stasera, dunque, si apre una nuova era per la Juventus e per il calcio italiano che per la prima volta vedrà scendere in campo una squadra Under 23 in una competizione professionistica. Il tecnico ha già diramato l’elenco dei 26 convocati che prederanno parte alla sfida, presente anche il neoacquisto Stephy Mavididi, giovane centravanti arrivato dall’Arsenal durante gli ultimi giorni di calciomercato.