Juventus Inter, Allegri amareggiato: «Ora siamo fuori dalla corsa scudetto. Buona prestazione. Prossimo anno partiremo per vincere»

Al termine di Juventus Inter, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

PARTITA – «Evitiamo di dire cose che non servono: parlerei volentieri della prestazione, è stata una bella partita. Abbiamo creato tanto, tirato molto e peccato per la sconfitta. È stata una bella Juventus, abbiamo margini di miglioramento e stiamo crescendo. Abbiamo trovato più le punte, giocando una buona gara a livello tecnico e sono contento. Così si può finalmente dire che siamo tagliati definitivamente fuori dallo scudetto. Dobbiamo fare più punti possibili per il quarto posto e presentarci il prossimo anno per vincere il campionato».

MIGLIORAMENTI – «Ci sono margini per migliorare. Già oggi la squadra mi è piaciuta, abbiamo cercato di più le verticalizzazioni, ci sono state azioni veloci vicini all’area. Ci sono i presupposti per vincere il campionato il prossimo anno, faremo sicuramente meglio. Dobbiamo fare più punti possibili perché ora abbiamo la Roma dietro a 5 punti».

SCONTRI DIRETTI – «Nei match decisivi gli episodi ci hanno condannati, ma le annate a volte vanno così. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo ora una squadra importante che deve ancora migliorare. Lavoreremo su questo da qui a fine stagione, cercando di fare più punti possibili».

MERCATO – «Ci vedremo con la società per fare il punto della situazione: ora non è il momento per parlarne. Eravamo presi dalla partita: mi sono divertito molto ma non abbiamo fatto gol. Anche la gara di Champions che ho rivisto ieri sera ha dell’incredibile, volevo vedere se i giudizi dati erano giusti e invece come al solito… Non li indovinano neanche per sbaglio, tecnicamente bisogna capire di giocatori. Avevamo fatto una bella partita come stasera, ma abbiamo perso e bisogna stare zitti».

MODULO – «Era deciso da inizio settimana, avevo solo il dubbio Rabiot, che veniva da tante partite. Stasera ha fatto una gara straordinaria, c’è da fargli i complimenti dopo le tante critiche. Con un mancino e Locatelli, lasciavano spazio per Paulo sulla fascia. Poi è entrato Zakaria e ha fatto bene. È un giocatore lineare che ha un’occasione per far gol a ogni partita».

SCUDETTO – «Io credo che l’Inter sia favorita, basta vedere il calendario che è più agevole di quello di Milan e Napoli. Se stasera avessero perso sarebbe cambiato tutto, ma se la giocheranno fino in fondo e saranno favoriti».

LOCATELLI – «Ha la testa rotta ma quello non fa nulla. Problema al ginocchio ma dovrebbe essere uno stiramento al collaterale, dovrebbe stare fuori una ventina di giorni».