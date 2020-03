Juventus-Inter, le ultimissime dagli spogliatoi. Quote Bookmakers

Gli ultimi aggiornamenti su Juventus-Inter, la partita più sentita dai tifosi bianconeri e nerazzurri, in programma a porte chiuse domenica sera a Torino.

Il Big match finalmente si gioca, anche se a porte chiuse. Malgrado le apprensioni legate al Coronavirus, cresce l’attesa per il derby D’Italia che si disputerà Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, allo Stadium di Torino.

Il calcio riparte senza tifosi sugli spalti, una delle tante misure restrittive decise dal Governo per limitare l’epidemia. Il match clou della Domenica è senza dubbio Juventus-Inter. Ora che c’è finalmente l’ufficialità, scopriamo quali sono le ultime notizie giunte dagli spogliatoi.

I bianconeri, senza il supporto del proprio pubblico, si presentano con sei punti in più dei rivali, 60 contro 54. I nerazzurri però hanno giocato un match in meno, da recuperare infatti la partita con la Sampdoria. La Lazio al momento guarda con attenzione l’incontro dello Stadium dall’alto dei suoi 62 punti in classifica.

In Casa Juve in attacco sembra scontata la presenza di Cristiano Ronaldo, tornato dal Portogallo dopo la visita alla madre colpita da un ictus. La signora Dolores però sta meglio e dunque il portoghese sarà regolarmente in campo. Sarri sembra orientato a farlo giocare in avanti insieme a Cuadrado e Dybala mentre Higuain partirà dalla panchina. A centrocampo il solito Pjanic in posizione centrale mentre ai lati agiranno Bentancur e Matuidi. Nel reparto difensivo si dovranno valutare le condizioni di Capitan Chiellini a causa di un risentimento agli adduttori. In sua assenza in campo De Ligt e Bonucci al centro della difesa mentre Danilo e Alex Sandro agiranno in qualità di terzini sulle fasce. Tra i pali il polacco Szczesny.

In casa Inter buone notizie per Handanovic regolarmente in campo dopo l’infortunio alla mano sinistra. Mister Conte starebbe pensando ad un reparto difensivo formato da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. Godin dunque candidato alla panchina. In mediana Vecino, Barella e Brozovic, con Candreva sull’out destro e Young agire su quello sinistro. In attacco nessun dubbio, con la coppia super collaudata formata da Lautaro e Lukaku. Il danese Eriksen potrebbe entrare a partita in corso.

Pur se a porte chiuse, la Juventus rimane la favorita per la vittoria dai principali siti di scommesse sportive a quota 2,2. Un successo dell’Inter viene bancato a 3,45 mentre il segno X pagato a 3,25.

Un match comunque che si preannuncia molto equilibrato, come si può vedere dalle quote dei bookmakers, e dunque aperto a qualsiasi risultato.