Juventus-Inter, Oriali e Paratici avrebbero litigato per colpa di Barella

La Juventus avrebbe contattato con insistenza Nicolò Barella per convincerlo a lasciare l’Inter. Sarebbe questo il motivo del litigo fra Oriali e Paratici

Repubblica svela quale possa essere stato uno dei motivi che ha generato il violento diverbio fra il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici e first team technical manager dell’Inter Gabriele Oriali.

A Milano sponda nerazzurra infatti, circola una voce, non confermata, secondo cui Paratici avrebbe più volte contattato Nicolò Barella per cercare di convincerlo a rompere con l’Inter per trasferirsi alla Juventus.

Oriali avrebbe quindi intimato a Paratici di rimanere alla larga dai suoi giocatori, e per tutta riposta il dirigente bianconero avrebbe risposto: «Stai buono, sennò è la volta che ti picchio».