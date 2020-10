Juventus, Kulusevski: «Nessuno può fermare Cristiano Ronaldo»

Dejan Kulusevski parla di Cristiano Ronaldo, suo prossimo avversario in Nations League: ecco le sue parole

Dejan Kulusevski, intervenuto dal ritiro della Nazionale svedese e intervistato da Aftonbladet, ha parlato di Cristiano Ronaldo in vista della sfida di Nations League tra Portogallo e Svezia. Le sue parole sul compagno alla Juventus.

RONALDO – «All’andata non siamo riusciti a fermarlo, non c’è nessuno che possa farlo. Se è in giornata, decide tutto da solo. Mercoledì abbiamo un’altra possibilità. Sarà divertente affrontarlo quando ci conosceremo meglio».