Juventus, le ultime sulle condizioni di Pogba e Vlahovic

Le condizioni fisiche dopo gli infortuni di Dusan Vlahovic e Paul Pogba, in vista del ritorno in campo con la Juventus

Arrivano buone notizie dall’allenamento odierno della Juventus. Paul Pogba, alle prese con il problema al menisco, si è infatti allenato per la prima volta parzialmente in gruppo. Ancora assente invece Dusan Vlahovic che sta proseguendo nel suo lavoro personalizzato per recuperare dalla pubalgia.

I due salteranno comunque la trasferta di Napoli. L’obiettivo di Allegri è quello di averli entrambi a disposizione entro fine gennaio.