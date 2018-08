Juventus-Lega, nuovo scontro sui tappetini

Nuovo strappo Lega-Juventus per la questione legata allo sponsor sui tappetini prima delle gare. Bianconeri pronti alla battaglia

E’ scontro tra Juventus e Lega di Serie A per la questione relativa ai tappetini. Nelle scorse settimane erano emerse delle perplessità da parte dei bianconeri per la gestione dei tappetini, ovvero quegli spazi commerciali tra bordocampo e le altre zone del campo, che compaiono sulle tv in maniera virtualizzata. Fino a questo momento la Lega ha messo a disposizione questi spazi al main sponsor del campionato, quindi a Tim e ha confermato la sua decisione anche con la circolare 14 del 14 agosto scorso.

La decisione non è andata già alla Juve che fa riferimento alla legge Melandri secondo cui quegli spazi non dovrebbero essere gestiti dalla Lega o dal main sponsor ma dai club che possono gestirli in maniera indipendente. Secondo Tuttosport la Juve potrebbe decidere di fare di testa propria, vendendo quegli spazi al miglior offerente, in maniera autonoma. La Juve scenderà in campo sabato prossimo alle ore 18, all’Allianz Stadium, e ovrebbe vendere gli spazi ai lati delle porte dello Stadium singolarmente, ‘oscurando’ di fatto i tappetini Tim, scegliendo così lo sponsor migliore a seconda delle offerte pervenute che dovrebbero essere allettanti trattandosi dell’esordio ufficiale all’Allianz di CR7.