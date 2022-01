Juventus, Locatelli: «C’è rammarico. Covid? Dobbiamo vaccinarci e seguire le regole»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ha parlato a Dazn dopo il match contro il Napoli. Le sue parole

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del centrocampista della Juventus:

ANALISI – «C’è un po’ di rammarico perché volevamo vincere. Abbiamo fatto una buona partita come intensità, poi siamo andati in svantaggio. Qui in casa volevamo vincere. Dobbiamo cercare di giocare con intensità per tutti 90’».

VIGILIA – «Viviamo questa situazione e noi tutti dobbiamo rispettare le regole, vaccinarci e seguire quello che ci dicono».

