Juventus, Manfredonia: «Allegri l’uomo giusto, ma ha questo problema»

Lionello Manfredonia, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’attuale situazione in casa bianconera

Lionello Manfredonia ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 della squadra di Allegri.

LE PAROLE – «Secondo me si, anche perchè negli ultimi anni tanti allenatori ottimi si sono succeduti e nessuno è riuscito a risolvere certe situazioni. Quando un ciclo finisce, quando arriva gruppo nuovo, bisogna ambientarsi e giocare con la Juve ha un certo peso. Poi giocatori importanti sono stati fermati dagli infortuni, Paredes si deve inserire ancora… Facile giocare con le stelle del PSG, poi un conto è preparare il gioco in una squadra come quella e uno in una squadra come la Juve attuale».

