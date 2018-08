Allegri si sbilancia: «Juventus, ambizione Champions League»

Juventus impegnata a Villar Perosa per il test in famiglia, il tecnico Massimiliano Allegri fa il punto della situazione in casa bianconera: ecco le sue parole

L’ambizione di vincere la Champions League: questo l’obiettivo stagionale della Juventus, Massimiliano Allegri si è sbilanciato. Ecco le parole del tecnico a margine del test di Villar Perosa Juventus A-Juventus B: «La società ha migliorato molto la squadra dello scorso anno: ma il prossimo sabato a Verona contro il Chievo bisognerà correre e giocare bene, vincere le partite è l’unica cosa che conta. E’ normale che una squadra che ha ottenuto grandissimi risultati quest’anno abbia ancora di più rispetto al passato l’ambizione di voler cercare di vincere la Champions League».

Continua il tecnico bianconero parlando del ritorno di Leonardo Bonucci: «Leo l’ho ritrovato bene, è un giocatore importante e di esperienza: ha alzato il livello tecnico della fase difensiva». Infine, ai microfoni di Sky Sport, una battuta sul fenomeno Cristiano Ronaldo: «Mi avevano detto che era un grande professionista, i risultati non vengono per caso per un calciatore che vince cinque Palloni d’Oro e diverse volte la classifica cannonieri. Nelle piccole cose vuole vincere sempre, la Juventus ha acquistato un grandissimo calciatore sia in campo che fuori».