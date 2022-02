Juventus, McKennie: «Rimpiazzarti è facile. Allegri e Pirlo? Pesa l’esperienza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista bianconero McKennie ha parlato della sua esperienza con la maglia della Juventus

Weston McKennie si è raccontato in 1 vs 1, format in onda su DAZN. Le anticipazioni riprese da La Gazzetta dello Sport dell’intervista disponibile da domani.

DIFFERENZE TRA ALLEGRI E PIRLO – «L’esperienza. Allegri allena da non so quanti anni, Pirlo ha finito da poco di giocare. È diverso quando non puoi fare niente concretamente. A volte, mentre stavamo giocando, dopo che qualcuno aveva fatto un passaggio, lo guardavo a bordocampo e capivo cosa stesse pensando “io avrei fatto un altro passaggio, io avrei fatto meglio, perché non hai calciato così?”».

FUTURO – «Ho imparato in tanti modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a fare il tuo in un club come la Juventus, rimpiazzarti è tanto facile quanto prenderti».

